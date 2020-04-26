ВОЗ не зафиксировала ни одного случая передачи коронавируса от животного к человеку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировала ни одного случая заражения коронавирусом человека от животного. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украины.

Как он сообщил, ВОЗ фиксировала случаи заражения животных COVID-19 от людей.

"Если мы посмотрим на официальные сообщения Всемирной организации здравоохранения, то известны случаи, когда собаки или другие домашние животные заболели от человека. Случаи заболевания человека от животного в мире официально не зарегистрированы", - сказал Степанов.

Кроме того, он отметил важность придерживаться советов людей от Минздрава: мыть руки, пользоваться дезинфекторами и использовать средства защиты.

Напомним, в Украине зарегистрировано почти 1700 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников. За сутки подтвердили 101 случай заражения.

Также всего в Украине зафиксировано 8617 случаев заражения коронавирусом. За сутки подтвердили 492 новых случая.