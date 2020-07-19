ВОЗ зафиксировала очередной суточный антирекорд заразившихся COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 259,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Число летальных случаев за сутки составило 7360.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,8 млн. человек, за все время скончались 593 тыс. пациентов.

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США - 71,4 тысяч человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.



Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся: ЮАР - 13,3 тыс. человек; Киргизстан - 11,8 тыс.; Колумбия - 8 тыс.; Мексика - 6,4 тыс. человек.

Напомним, коронавирусные антирекорды практически ежедневно устанавливают США и Бразилия.

В Украине четыре дня подряд зафиксировано более 800 новых случаев COVID-19.

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