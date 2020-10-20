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ВОЗ зафиксировала очередной рекорд заболеваемости COVID-19 за неделю

Женева , Вторник 20 октября 2020 22:43
ВОЗ зафиксировала очередной рекорд заболеваемости COVID-19 за неделю
Фото: коронавирус (freepik)
Автор: Максим Зайченко

За последнюю неделю в мире число зараженных коронавирусом возросло более чем на 2,4 миллиона человек, что является самым высоким еженедельным показателем с начала пандемии. За это время от коронавируса умерли более чем 36 тысяч человек, что примерно соответствует показателям предыдущей недели.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным... По состоянию на 18 октября поступили сообщения о более 40 млн заболевших и 1,1 млн умерших. В том числе за последнюю неделю зарегистрировали более 2,4 млн новых случаев заболевания и 36 тыс. новых смертей", - указывает ВОЗ в информационном бюллетене.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке. Всего в этом регионе с 12 по 18 октября заразились более 798 тысяч человек, а общее число инфицированных превысило 18,8 млн. За семь дней зарегистрированы более 16 тысяч смертей, и на 18 октября общее число летальных исходов составило более 608 тысяч.

В Европе зафиксирован 25-процентный рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Число заразившихся выросло более чем на 927 тысяч до более 8 миллионов человек. За неделю умерли более 8 тысяч , а общее число умерших превысило 256 тысяч человек.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что сегодня есть только одно лекарство, которое является эффективным против заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

Также РБК-Украина писало, что в ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз.

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