ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила самый большой прирост новых случаев выявления коронавируса COVID-19 в мире. Положительный результат анализов получили 307 930 пациентов.

Об этом сообщается на сайте организации.

В организации уточнили, что предыдущим рекордом являлся показатель в 306 857 новых случаев заболевания. Эти данные были получены 6 сентября.

По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано свыше 28,5 млн случаев заражения COVID-19. Общее число летальных исходов - 917, 4 тысячи.

Напомним, правительство Израиля с 18 сентября возвращает жесткий карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Также сообщалось, что о второй волне коронавируса заявили в Чехии.

Кроме того, о второй волне коронавируса заявило правительство Австрии.

Ранее глава ВОЗ заявлял, что бесконтрольная отмена ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, может привести к настоящей катастрофе.