ВОЗ выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали в субботу, 14 ноября, рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса. Так, было выявлено 660 905 случаев инфицирования.

Об этом сообщает DW.

Также в ВОЗ обнаружили четкую тенденцию: наибольшее количество новых случаев заражения коронавируса фиксируют по пятницам, субботам и воскресеньям, а также по вторникам и средам.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия коронавируса закончилась.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что на закупку вакцины от коронавируса в бюджете на следующий год предусмотрено 1 млрд гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЕС назвали, когда ожидают появление вакцины от коронавируса на европейском рынке.