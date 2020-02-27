ВОЗ о вспышке коронавируса: это решающий момент

За последние два дня число заражений коронавирусом COVID-19 за пределами Китая превысило количество новых заболеваний в самом Китае. Об этом заявил во время брифинга глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина.

По состоянию на 16:00 27 февраля, в 44 странах зафиксировано 3474 случая заболевания коронавирусом. Также известно о 54 смертельных случаях от инфекции.

"Это решающий момент. За последние два дня число новых заражений COVID-19 в мире превысило количество новых заболеваний в самом Китае", - заявил глава ВОЗ.

По его словам, за последние сутки о первых случаях коронавируса сообщили 7 стран: Бразилия, Грузия, Греция, Северная Македония, Пакистан, Норвегия и Румыния.

Гебреисус отметил, что последствия эпидемии в Иране, Италии и Южной Корее, где существенно увеличилось число смертей от вируса, демонстрируют, на что способен коронавирус при небрежном отношении к нему.

Резюмируя, глава ВОЗ заявил, что ни одна страна на планете не должна думать, что ее не коснется коронавирус.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14:00 27 февраля в Европе зарегистрирован 621 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 с 16 смертельными случаями.

Напомним, РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.