В ВОЗ видят потенциальный прогресс в лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что некоторые виды лечения позволяют уменьшить степень тяжести или длительность заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в ВОЗ, на данный момент исследуется влияние 4-5 методов лечения, позволяющих облегчить протекание болезни.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые, по-видимому, находятся на очень ранних стадиях исследования, которые уменьшают тяжесть или длительность заболевания, но у нас нет ничего, что могло бы убить или остановить вирус. У нас есть потенциально положительные данные, но нам нужно видеть больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что это лечение эффективно", - добавила она.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании ищут добровольцев для испытания препаратов от коронавируса. Лекарство будет рассчитано на людей старше 50 лет.

Также сообщалось, что ВОЗ и Оксфордский университет испытывают пять лекарств от вируса в больницах Великобритании. Это крупнейшие испытания лекарств от коронавируса в мире. Они пройдут в 170 больницах Британии на около 8 тысячах пациентах.