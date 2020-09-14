В ВОЗ усомнились в эффективности вакцины от COVID-19

Фото: Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил сомнения относительно эффективности вакцины от COVID-19. Он считает, что она не положит конец пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Daily Star.

"Я все время слышу: "Вакцина закончит пандемию". Но нет! Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения. Сейчас мы видим некоторые признаки того, что она поможет одной группе, а другой нет. Конец пандемии - это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив", - сказал Клюге.

Также в ВОЗ прогнозируют рост количества смертей от коронавирусной болезни в странах Европы в октябре и ноябре.

Напомним, Евросоюз одобрил выделение 6,2 млрд евро для устранения последствий кризиса COVID-19. Из них более миллиарда евро будут выделены на вакцину от COVID-19.

Кроме того, вчера ВОЗ сообщила об антирекорде по количеству новых случаев коронавируса в мире. За сутки заболели почти 308 тысяч человек. Всего в мире зафиксировано свыше 28,5 млн случаев COVID-19. Умерли от коронавируса уже более 917 тысяч человек.

До этого глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии коронавируса.