UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВОЗ тестирует 16 новых вакцин от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью газете La Vanguardia.

Лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства, заявил он.

"Это весьма обнадеживающее развитие. Конечно, данные все еще поступают, и мы очень подробно анализируем их от ВОЗ. Мы тестируем еще 16 вакцин. Наука развивается очень хорошо, и людям тоже следует об этом рассказать", - ответил он на вопрос, доверяет ли антивирусным препаратам, рекламируемым Merck и Pfizer.

Напомним, ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ