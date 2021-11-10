ВОЗ тестирует 16 новых вакцин от коронавируса

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его интервью газете La Vanguardia .

Лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства, заявил он.

"Это весьма обнадеживающее развитие. Конечно, данные все еще поступают, и мы очень подробно анализируем их от ВОЗ. Мы тестируем еще 16 вакцин. Наука развивается очень хорошо, и людям тоже следует об этом рассказать", - ответил он на вопрос, доверяет ли антивирусным препаратам, рекламируемым Merck и Pfizer.