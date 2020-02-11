ВОЗ спрогнозировала появление первой вакцины от коронавируса

Первая вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова через 18 месяцев. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации, которая вела трансляцию его выступления.

Отметим, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Число случаев заражения в Китае достигло 42638.

Ранее РБК-Украина писало, что Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что в Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек.

Кроме того, известно о двух гражданах Украины, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess. Их госпитализировали в японскую больницу, они пробудут под медицинским наблюдением не менее 14 дней.