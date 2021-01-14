ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за мутаций коронавируса

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ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации. Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса.

Об этом сообщается пресс-служба организации.

Это уже шестое по счету заседание комитета по ЧС.

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 92 млн жителей планеты. Почти 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 66 млн пациентов.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего.

По его словам, сведения по заболеваемости за последние две недели говорят о том, что распространение инфекции снова достигло пика.

Напомним, глава ВОЗ призвал людей соблюдать рекомендованные меры предосторожности, так как если вирус будет меньше распространяться, то у него будет и меньше шансов мутировать.

Как писало РБК-Украина, в ВОЗ заявили, что "британский" штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.

Напомним, нынешние новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни.

Однако мутировавший вариант COVID может заменить другие в Европе и части Азии.