ВОЗ созывает глобальный форум по изучению нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению коронавируса 2019-nCoV. Об этом сказал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что эта встреча определит приоритеты в исследовании этого вируса и скоординирует международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин.

"У нас нет вакцины и терапии для лечения заболевших. Вот поэтому 11-12 февраля мы созовем глобальный форум по исследованию и инновациям, чтобы определить приоритеты в изысканиях и скоординировать международные исследовательские усилия в разработке терапии и вакцин. Это будет встреча ученых со всего мира", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Также целью является ускорение разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв коронавируса выросло до 563 человек, число заболевших превысило 28 тысяч. При этом заболевание зафиксировано уже в 23 странах

Как сообщало РБК-Украина, в провинции Китая Гуйчжоу зафиксировали случай инфицирования коронавирусом у одномесячного ребенка. Ребенок был помещен в изолятор в больнице Гуйчжоу. На данный момент девочка находится в стабильном состоянии.