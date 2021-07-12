ВОЗ: ситуация с COVID в мире ухудшается, "Дельта" становится доминирующим штаммом

"Дельта" штамм коронавируса обладает высокой заразностью и быстро распространяется по миру. В результате ситуация с COVID-19 во многих странах ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса .

"Мы продолжаем слышать сообщения из всех регионов мира о том, что больницы достигли максимальной наполняемости. Вариант "Дельта" стремительно распространяется по всему миру, вызывая новый всплеск числа случаев COVID-19 и смертей", - сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что "Дельта" штамм обладает высокой заразностью и на настоящий момент зарегистрирован более чем в 104 странах. "Как ожидается, скоро он станет доминирующим в мире", - добавил Гебреисус.