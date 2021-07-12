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ВОЗ: ситуация с COVID в мире ухудшается, "Дельта" становится доминирующим штаммом

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Женева, Понедельник 12 июля 2021 18:33
ВОЗ: ситуация с COVID в мире ухудшается, "Дельта" становится доминирующим штаммом Фото: глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Дельта" штамм коронавируса обладает высокой заразностью и быстро распространяется по миру. В результате ситуация с COVID-19 во многих странах ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.

"Мы продолжаем слышать сообщения из всех регионов мира о том, что больницы достигли максимальной наполняемости. Вариант "Дельта" стремительно распространяется по всему миру, вызывая новый всплеск числа случаев COVID-19 и смертей", - сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что "Дельта" штамм обладает высокой заразностью и на настоящий момент зарегистрирован более чем в 104 странах. "Как ожидается, скоро он станет доминирующим в мире", - добавил Гебреисус.

Напомним, правительство Украины планирует скоординировать работу для подготовки к потенциальной вспышке коронавируса в стране на фоне распространения штамма "Дельта".

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ВОЗ Коронавирус "Дельта"
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