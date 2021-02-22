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В ВОЗ считают необходимым проводить COVID-вакцинацию во всем мире

Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. Если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет.

Об этом на брифинге заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он отметил, что начало вакцинации во всех странах должно быть в интересах всего мира.

"Это поможет бороться с вирусом повсюду. Если этот вирус не будет побежден повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе", - заявил Гебреисус.

Он добавил, что если в каких-то регионах вакцинация не будет проведена или будет отсрочена, эти места могут стать полем для размножения новых штаммов COVID.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - сказал директор ВОЗ.

Гебреисус призвал развивающиеся страны помочь в вакцинации "остального мира".

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса производства AstraZeneca должна прибыть в Украину утром 23 февраля.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС и ВОЗ помогут Украине с вакцинацией против коронавируса. Для этого выделили 40 млн евро.

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Новости Украины ВОЗвакцина от коронавирусаКоронавирус
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