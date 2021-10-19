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ВОЗ решила поставлять в бедные страны таблетки от коронавируса, - Reuters

Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила обеспечить бедные страны тестами и таблетками для заболевших COVID-19 по низкой цене. Документ пока представлен в черновом варианте.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Документ относится к программе, которая направлена на организацию справедливого доступа бедных стран к вакцинам, тестам и лечению от COVID-19.

В числе шагов, которые предлагает АСТА (организована ВОЗ и партнерами для борьбы с COVID-19), - сделать так, чтобы пациенты с легким или средней тяжести течением COVID-19 могли получить антивирусные препараты по цене всего 10 долларов за курс.

В документе ACTА прямо не говорится, какие лекарства будут использованы. Инициатива хочет заключить к концу ноября сделку по обеспечению поставок "перорального амбулаторного препарата".

Reutеrs предполагает, что речь ижет о молнупиравире производства американской Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics. Это экспериментальный препарат в виде таблеток, который может стать первым широко доступным лекарством от СOVID-19.

Цена 10 долларов за курс молнупиравира, которую хочет обеспечить АСТА, является очень низкой. Для сравнения, правительство США уже заказало молнупиравир на 1,7 млн курсов лечения за 1,2 млрд долларов, то есть один пятидневный курс обошелся в 700 долларов.

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