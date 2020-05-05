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ВОЗ рекомендует протестировать на коронавирус случаи нетипичной пневмонии в декабре 2019

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 13:48
ВОЗ рекомендует протестировать на коронавирус случаи нетипичной пневмонии в декабре 2019
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ВОЗ считает, что это даст миру "более ясную картину" по ситуации с коронавирусом

ВОЗ рекомендует протестировать случаи нетипичной пневмонии в декабре-ноябре на коронавирус. Об этом представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Reuters.

Линдмайер призвал другие страны проверить записи о случаях заболевания в конце 2019 года, сказав, что это даст миру "новую и более ясную картину" вспышки.

Напомним, французский врач Ив Коэн заявил, что первый случай коронавируса в стране на самом деле был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года. Первый случай, по мнению врача, был 27 декабря в пригороде Парижа у больного пневмонией. Мужчина не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения.

Отметим, госсекретарь США Майк Помпео неоднократно выступал с заявлениями, в которых обвинял Китай в сокрытии информации о происхождении вируса. Американская разведка также заявляла о возможном скрытии Китаем реальных масштабов пандемии на начальном этапе, что могло привести к глобальному распространению коронавируса.

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