В ВОЗ рекомендовали не смешивать разные типы COVID-вакцин

Всемирной организации здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин от коронавируса. Поскольку информации о последствиях вакцинации одновременно разными препаратами на данный момент нет.
Об этом заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар на брифинге.
"На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это (смешивание вакцин, - ред.). Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", - заявил он.
Отметим, что вакцины компаний Pfizer, Moderna - мРНК. AstraZeneca выпускает препарат векторный, а CoronaVac - инактивированные вирусные вакцины. На данный момент препараты не взаимозаменяемы.
Напомним, ранее власти Франции заявили, что не будут вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca лицам младше 55 лет, которые получили ее при первой вакцинации. Для вакцинации второй дозой они будут использовать препараты Pfizer или Moderna.
Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас не существует данных о взаимозаменяемости вакцин, произведенных на разных платформах. При повторной вакцинации можно использовать лишь вакцины, которые производятся на одной платформе, но в разных странах.