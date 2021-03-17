ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы чем вреда.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ.

Предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование. В то же время, ВОЗ продолжает изучение ситуациии и по завершению процесса сообщит о результатах.