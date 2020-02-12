ВОЗ разрабатывает генплан координации для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается разработкой генерального плана координации клинических исследований для борьбы с новым коронавирусом COVID19. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, генеральный план поможет более эффективно бороться с коронавирусом.

"ВОЗ в настоящее время разрабатывает генеральный план координации клинических испытаний и обеспечения их последовательного проведения. Некоторые из этих вопросов включают простоту применения диагностики, наилучшие подходы к профилактике инфекции, потенциальные методы лечения, которые могут быть использованы для лечения пациентов, существующие претенденты на вакцину и способы их ускорения", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавируса.

Отметим, по состоянию на 12 февраля, коронавирусом COVID-19 заболели более 44 тыс. человек. От вируса погибло 1114 человек, еще 4781 полностью выздоровели.