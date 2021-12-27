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ВОЗ: равный доступ всех стран к вакцинам позволит победить пандемию

Автор: Артур Родивилов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что конец пандемии можно положить. Страны должны перестать нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание IZ.

По его мнению, из-за формирования у некоторых стран чрезмерных запасов вакцин был подорван принцип справедливости (равного доступа всех стран к препаратам) и созданы идеальные условия для появления штамма "Омикрон".

"Поэтому чем дольше будет нарушаться принцип справедливого доступа к вакцинам, тем выше риск того, что вирус и дальше будет трансформироваться, а мы не сможем эти изменения ни предсказать, ни предотвратить. Покончив с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии", - считает глава ВОЗ.

Также Гебрейесус считает, что для победы над пандемией все страны должны достичь вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года. Всего, по его словам, в мире введено уже более 8,5 млрд доз вакцин.

Напомним, Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года.

Отметим, ранее в ВОЗ предположили, что в 2022 году может прекратиться пандемия коронавируса.

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