ru ua
Пн, 27 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВОЗ: равный доступ всех стран к вакцинам позволит победить пандемию

Новина українською →
Женева, Понедельник 27 декабря 2021 02:03
ВОЗ: равный доступ всех стран к вакцинам позволит победить пандемию Фото: равный доступ всех стран к вакцинам позволит победить пандемию (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что конец пандемии можно положить. Страны должны перестать нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание IZ.

По его мнению, из-за формирования у некоторых стран чрезмерных запасов вакцин был подорван принцип справедливости (равного доступа всех стран к препаратам) и созданы идеальные условия для появления штамма "Омикрон".

"Поэтому чем дольше будет нарушаться принцип справедливого доступа к вакцинам, тем выше риск того, что вирус и дальше будет трансформироваться, а мы не сможем эти изменения ни предсказать, ни предотвратить. Покончив с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии", - считает глава ВОЗ.

Также Гебрейесус считает, что для победы над пандемией все страны должны достичь вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года. Всего, по его словам, в мире введено уже более 8,5 млрд доз вакцин.

Напомним, Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года.

Отметим, ранее в ВОЗ предположили, что в 2022 году может прекратиться пандемия коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад