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ВОЗ рассчитывает оценить эффективность вакцины AstraZeneca в начале 2021 года

Автор: Роман Тверденко

Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают испытать эффективность вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca в начале следующего года. Предварительные результаты исследований обнадеживают.

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Об этом заявила главный ученый ВОЗ Сумья Сваминатан во время брифинга.

Она отметила, что сейчас необходимо также поощрять завершение испытаний и других вакцин против COVID-19, поскольку важно иметь различные препараты с различными условиями доставки и хранения.

"Нам нужны различные вакцины, которые будут лучше ориентированы на различные группы, а также будут иметь различные условия хранения и доступности", - сказала Сваминатан.

Напомним, сегодня британская компания Аstrazeneca оценила эффективность своей вакцины от коронавируса в 70%. Однако исследование вакцины продолжается.

Также глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на позитивные новости о продвижении в разработке вакцин он коронавируса. Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что после первых испытаний, эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech составила 95%.

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