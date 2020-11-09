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ВОЗ рассчитывает к марту кардинально изменить ситуацию с пандемией COVID-19

Женева, Понедельник 09 ноября 2020 21:38
ВОЗ рассчитывает к марту кардинально изменить ситуацию с пандемией COVID-19
Фото: зал заседаний ВОЗ (geneva-network.com)
Автор: Роман Тверденко

Во всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что к весне 2021 года ситуация в борьбе с пандемией коронавируса может серьезно измениться. Основной рассчет на вакцину от заболевания.

Об этом заявил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

Он отметил, что к марту ситуация может измениться в лучшую сторону благодаря исключительной работе во всем мире.

"К этому времени у нас уже будут не только средства защиты в достаточном количестве, но также и вакцины", - отметил Эйлвард.

Также в ВОЗ рассчитывают на появление средств для самостоятельного тестирования на коронавирус.

Напомним, сегодня стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

В связи с этим Европейская комиссия собирается закупить около 300 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Вскоре должен быть подписан контракт.

Также в Великобритании рассчитывают на 10 миллионов доз вакцины Pfizer до конца года.

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