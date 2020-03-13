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ВОЗ: прогнозировать спад пандемии коронавируса преждевременно

Новости » Политика     13.03.2020 - 16:50
ВОЗ: прогнозировать спад пандемии коронавируса преждевременно
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Спад пандемии не могут прогнозировать, поскольку изучение коронавируса продолжается

На сегодня преждевременно давать прогнозы насчет спада пандемии коронавируса во всем мире. Об этом заявила глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэролайн Браун на пресс-конференции в Баку, передают азербайджанские СМИ.

По ее словам, в вопросах борьбы с коронавирусом важно достигнуть солидарности со всеми народами и странами.

"Давать прогнозы по поводу спада пандемии по всему миру, в частности, в Азербайджане пока рано, так как продолжаются работы по изучению вируса", - добавила она.

Напомним, ранее страны G20 сделали совместное заявление в связи с коронавирусом. В заявлении они обещали содействовать разработке систем раннего предупреждения, надлежащего лечения и вакцин от коронавируса.

До этого представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт положительно оценил готовность украинской медицины к вспышке коронавируса.

"Здесь (в Украине, - ред.) есть больницы, врачи, медицинский персонал, и если посмотреть, как быстро происходит обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами, то Украина - не самая слабая в разрезе системы здравоохранения", - отметил представитель ВОЗ.

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