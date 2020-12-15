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ВОЗ призывает носить маски даже после прививки от коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают людей носить маски и после вакцинации от коронавируса. Также людей призывают сохранять дистанцию.

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Об этом сообщает dpa international.

В организации отметили, что вакцина предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных коронавирусом. Впрочем, пока неизвестно, защищает ли она вообще от COVID-19. Вакцинация, говорят в ВОЗ, должна предотвратить вспышки болезни COVID-19, но не распространению вируса.

Поэтому вакцинированные люди должны продолжать придерживаться всех необходимых профилактических мер от заражения коронавирусом, а именно: часто мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маску.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что большая часть населения планеты остается уязвимой к заражению коронавирусною инфекцией.

Также РБК-Украина писало, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.

Добавим, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что нет доказательств того, что коронавирус в Европу попал с животными.

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