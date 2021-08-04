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Мораторий на COVID-вакцины. ВОЗ призывает временно отказаться от бустерных прививок

Автор: Сергей Пышкин

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем привития.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ВОЗ.

"ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября", - заявил Гебреисус во время брифинга.

По данным ВОЗ, соотношение вакцин до населения в бедных странах составляет 1,5 препараты на 100 человек.Также организации напомнила о том, что до конца сентября каждая страна мира должна привить по меньшей мере 10% своего населения.

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ВОЗВакцинаКоронавирус