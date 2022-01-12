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ВОЗ призвала включать беременных в испытания лекарств и вакцин от COVID

Автор: Валерия Полищук

Всемирная организация здравоохранения считает необходимым включать беременных в клинические испытания медицинских препаратов. В частности, в испытания лекарств и вакцин от коронавируса.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его словам, беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом, однако при заражении они попадают в эту группу.

"Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин. К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, в Pfizer назвали срок появления вакцины от штамма "Омикрон".

Кроме того, в ВОЗ прогнозируют, что сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще как минимум три месяца.

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ВОЗВакцина от коронавируса