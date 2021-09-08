ВОЗ призвала продлить мораторий на дополнительные дозы вакцины до конца 2021 года

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал продлить мораторий на бустерную вакцинацию от коронавируса до конца 2021 года. По его словам, сначала нужно, чтобы страны вакцинировали по крайней мере 40% своего населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в штаб-квартире ВОЗ .

В прошлом месяце глава ВОЗ призвал мир ввести мораторий на дополнительные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября, но сегодня он выступил с новым обращением.

"Я призываю продлить мораторий по крайней мере до конца 2021 года, чтобы каждая страна смогла вакцинировать по меньшей мере 40% своего населения", - заявил Гебреисус на брифинге в Женеве.