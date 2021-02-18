ВОЗ призвала делиться COVID-вакциной через COVAX, а не отдавать напрямую странам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны отдавать вакцины от коронавируса для распределения через механизм COVAX. Вместо прямых поставок в другие государства.
Об этом заявил глава ВОЗ Теодор Гебрейесус на брифинге.
Он отметил, что распределение вакцины через COVAX создаст баланс в вопросе распределения вакцины, чего нет, когда страны отдают партии соседним государствам или тем, с которыми у них хорошие отношения.
"Если распределение вакцины идет через COVAX, можно добиться баланс в этом, ведь это идет целевое пожертвование на пользу всем странам", - сказал Теодор.
Ранее в ВОЗ заявили, что версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай извне, является крайне маловероятной. Она не нашла подтверждения во время работы группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в этой стране.
Также в ВОЗ подчеркнули, что южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант. Но карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.