ВОЗ призвала делиться COVID-вакциной через COVAX, а не отдавать напрямую странам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны отдавать вакцины от коронавируса для распределения через механизм COVAX. Вместо прямых поставок в другие государства.

Он отметил, что распределение вакцины через COVAX создаст баланс в вопросе распределения вакцины, чего нет, когда страны отдают партии соседним государствам или тем, с которыми у них хорошие отношения.

"Если распределение вакцины идет через COVAX, можно добиться баланс в этом, ведь это идет целевое пожертвование на пользу всем странам", - сказал Теодор.