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ВОЗ не может признать вакцину "Спутник V" из-за войны в Украине

Вакцина "Спутник V" (Фото: kapital.kz)
Автор: Константин Широкун

Проведение представителями Всемирной организации здравоохранения инспекции по вакцине от коронавируса "Спутник V" поставлено на паузу. Отсрочка связана с вторжением российской армии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Всемирной организации здравоохранения.

"Предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала войны. Но теперь все поставлено на паузу", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее в марте в ВОЗ заявляли, что проведение инспекции вакцины "Спутник V" было отложено на более поздний срок ввиду нынешней ситуации, включая невозможность полетов в Россию. В 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации "Спутника V", опубликовав замечания по работе одной из них. Повторная проверка в начале 2022 года должна была завершить процедуру признания российской вакцины во многих странах мира.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вакцина от коронавируса