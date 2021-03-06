В ВОЗ предупреждают о "массовой травме" из-за пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса вызвала болше "массовой травмы", чем трагедия Второй мировой войны. Он считает, что это будет иметь далеко идущие последствия.

“Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир”, - сказал генеральный директор ВОЗ.

Он также добавил, что спровоцированная пандемией массовая травма - "несравненно большая" и превосходит послевоенную.

"Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому", - сказал Гебреисус.