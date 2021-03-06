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В ВОЗ предупреждают о "массовой травме" из-за пандемии коронавируса

Новина українською → Суббота 06 марта 2021 12:33
В ВОЗ предупреждают о "массовой травме" из-за пандемии коронавируса Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Андрей Козловский

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса вызвала болше "массовой травмы", чем трагедия Второй мировой войны. Он считает, что это будет иметь далеко идущие последствия.

Об этом сообщает Xinhua.

“Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир”, - сказал генеральный директор ВОЗ.

Он также добавил, что спровоцированная пандемией массовая травма - "несравненно большая" и превосходит послевоенную.

"Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому", - сказал Гебреисус.

Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявлял, что мир справится с пандемией в начале 2022 года. Однако, это не означает, что пойдет сам коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай.

Ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть больше, чем считалось ранее.

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