В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма COVID

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом придется все начинать сначала, сказал он.
Он отметил, что к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - по меньшей мере 70%.
Напомним, в Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.
Ранее в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".