В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма COVID

Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом придется все начинать сначала, сказал он.

Он отметил, что к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - по меньшей мере 70%.