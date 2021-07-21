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В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма COVID

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Нью-Йорк, Среда 21 июля 2021 05:44
В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма COVID Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ (twitter.com/WHO)
Автор: Артур Родивилов

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом придется все начинать сначала, сказал он.

Он отметил, что к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - по меньшей мере 70%.

Напомним, в Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Ранее в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".

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