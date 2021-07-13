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В ВОЗ предупредили об опасности смешивания вакцин от COVID-19: последствия пока не изучены

Автор: Дмитрий Кузнецов

Смешивание разных вакцин от коронавируса - это опасная тенденция, поскольку последствия от таких прививок до конца пока не изучены. Исследования в этом направлении проводятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумью Сваминатан.

"Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин", - написала она в своем Twitter, комментируя сделанные накануне на брифинге ВОЗ заявления о смешивании вакцин от коронавируса.

По ее словам, отдельные лица не должны принимать решения о смешивании вакцин от коронавируса. Этим должны заниматься органы здравоохранения на основании данных исследований.

"Ожидаются данные исследований сочетания и сопоставления различных вакцин – необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность", – добавила специалист.

Напомним, на брифинге ВОЗ 12 июля Сваминатан заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины.

Отметим, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что смешивать вакцины в Украине не запрещено, при этом он рассказал в каких случаях будут разрешать комбинирование препаратов от коронавируса.

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ВОЗВакцинаКоронавирус