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ВОЗ предупредила об опасности медицинских отходов, связанных с COVID-19

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Вторник 01 февраля 2022 21:11
ВОЗ предупредила об опасности медицинских отходов, связанных с COVID-19 Фото: ВОЗ предупредил об опасности медицинских отходов, связанных с COVID-19 (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что огромное количество отходов, образующихся в ходе борьбы с пандемией COVID-19, представляет угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Десятки тысяч тонн дополнительных отходов создали огромную нагрузку на системы управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Phys.

В докладе ВОЗ сообщается, что в то время как страны в спешном порядке закупали средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы справиться с кризисом, меньше внимания уделялось безопасной и устойчивой утилизации медицинских отходов, связанных с COVID-19.

В докладе рассматривались 1,5 млрд единиц - примерно 87 тысяч тонн - средств индивидуальной защиты, закупленных в период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года и отправленных в страны через систему ООН - небольшая часть от общего глобального объема.

"Абсолютно жизненно важно обеспечить медицинских работников необходимыми СИЗ. Но также крайне важно обеспечить безопасное использование этих средств без воздействия на окружающую среду", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Кроме того, было отгружено более 140 миллионов тест-наборов, что может привести к образованию 2 600 тонн в основном пластиковых неинфекционных отходов и 731 тысяча литров химических отходов.

В ВОЗ подчеркнули, что приблизительно 97% пластиковых отходов от тестов сжигается, а первые восемь миллиардов доз вакцины от COVID-19, введенные во всем мире, привели к образованию 144 тысяч тонн дополнительных отходов, таких как шприцы, иглы и защитные коробки.

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