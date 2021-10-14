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ВОЗ представила новую группу ученых для изучения происхождения COVID-19

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Нью-Йорк, Четверг 14 октября 2021 04:35
ВОЗ представила новую группу ученых для изучения происхождения COVID-19 Фото: ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Всемирная организация здравоохранения объявила о создании научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO). Ее цель - определить происхождение COVID-19 и лучше подготовиться к вспышкам других смертельных патогенов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ.

В группу вошли 26 экспертов. В частности, это Марион Купманс, Теа Фишер, Хунг Нгуен и китайский эксперт по ветеринарии Ян Юнги, которые участвовали в совместном расследовании в китайском Ухане.

Команда рассмотрит, передался ли вирус от животных к людям на рынках в Ухане или просочился в результате несчастного случая в лаборатории.

Кроме коронавируса, SAGO также изучит происхождение других патогенов высокого риска.

ВОЗ заявила, что сложившаяся группа может быть "нашим последним шансом" определить происхождение SARS-CoV-2.

Напомним, Дональд Трамп потребовал от Китая компенсации для всего мира из-за пандемии коронавируса. Он считает, что в распространении Covid-19 виновны китайцы.

Ранее сообщалось, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключают и в ВОЗ.

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