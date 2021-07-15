ВОЗ предпримет еще одну попытку выяснить происхождение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала второй этап изучения коронавируса . При этом ВОЗ учтет допущенные ранее ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса .

"У нас прошла первая фаза (исследований происхождения коронавируса - ред), и она продемонстрировала определенный прогресс. Однако возникали и определенные проблемы, которыми нужно заняться", - сказал в ходе брифинга гендиректор ВОЗ.

По его словам, одной из проблем стал доступ к данным о начале пандемии COVID-19. "Теперь мы разработали второй этап исследования и просим правительство Китая проявить открытость в этом вопросе", - добавил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что речь идет о данных, которую специалисты ВОЗ запрашивали о первых днях пандемии.