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ВОЗ предпримет еще одну попытку выяснить происхождение коронавируса

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Женева, Четверг 15 июля 2021 20:20
ВОЗ предпримет еще одну попытку выяснить происхождение коронавируса Фото: генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала второй этап изучения коронавируса. При этом ВОЗ учтет допущенные ранее ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"У нас прошла первая фаза (исследований происхождения коронавируса - ред), и она продемонстрировала определенный прогресс. Однако возникали и определенные проблемы, которыми нужно заняться", - сказал в ходе брифинга гендиректор ВОЗ.

По его словам, одной из проблем стал доступ к данным о начале пандемии COVID-19. "Теперь мы разработали второй этап исследования и просим правительство Китая проявить открытость в этом вопросе", - добавил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что речь идет о данных, которую специалисты ВОЗ запрашивали о первых днях пандемии.

Напомним, ранее глава ВОЗ не исключил возможность утечки коронавируса из китайской лаборатории.

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