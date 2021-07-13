ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин от COVID-19

В ВОЗ советуют не смешивать и подбирать вакцины против COVID-19 от разных производителей. Поскольку о влиянии этого на здоровье пока мало данных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Руководители ВОЗ на брифинге отметили, что полностью вакцинированные люди в случае заражения "Дельта"-штаммом вируса болеют в легкой форме или даже бессимптомно, а число госпитализаций и смертей растет в странах с низким уровнем вакцинации.

Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан призвала на брифинге не смешивать и не сочетать вакцины COVID-19 от разных производителей.

"Это довольно опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств, насколько это возможно", - сказала она