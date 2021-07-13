ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин от COVID-19

В ВОЗ советуют не смешивать и подбирать вакцины против COVID-19 от разных производителей. Поскольку о влиянии этого на здоровье пока мало данных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Руководители ВОЗ на брифинге отметили, что полностью вакцинированные люди в случае заражения "Дельта"-штаммом вируса болеют в легкой форме или даже бессимптомно, а число госпитализаций и смертей растет в странах с низким уровнем вакцинации.
Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан призвала на брифинге не смешивать и не сочетать вакцины COVID-19 от разных производителей.
"Это довольно опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств, насколько это возможно", - сказала она
Она добавила, что вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных, а не заявлениях "компаний, которые говорят, что необходима третья доза".
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что смешивать вакцины в Украине не запрещено, при этом он рассказал в каких случаях будут разрешать комбинирование препаратов от коронавируса.