UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин от COVID-19

Автор: Артур Родивилов

В ВОЗ советуют не смешивать и подбирать вакцины против COVID-19 от разных производителей. Поскольку о влиянии этого на здоровье пока мало данных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Руководители ВОЗ на брифинге отметили, что полностью вакцинированные люди в случае заражения "Дельта"-штаммом вируса болеют в легкой форме или даже бессимптомно, а число госпитализаций и смертей растет в странах с низким уровнем вакцинации.

Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан призвала на брифинге не смешивать и не сочетать вакцины COVID-19 от разных производителей.

"Это довольно опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств, насколько это возможно", - сказала она

Она добавила, что вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных, а не заявлениях "компаний, которые говорят, что необходима третья доза".

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что смешивать вакцины в Украине не запрещено, при этом он рассказал в каких случаях будут разрешать комбинирование препаратов от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗКоронавирус