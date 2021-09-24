ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВОЗ предлагает лечить коронавирус с помощью антител: кому именно

Новина українською →
Пятница 24 сентября 2021 10:01
ВОЗ предлагает лечить коронавирус с помощью антител: кому именно Фото: ВОЗ предлагает лечить коронавирус с помощью антител (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В ВОЗ заявили о возможности лечения коронавируса антителами. Однако такой метод рекомендуют использовать для тяжелобольных пациентов или для тех, у кого не выработались антитела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опубликованы в журнале BMJ.

В частности, речь идет об использовании двух моноклональных антител - казиривимаба и имдевимаба.

Так, они при совместном использовании связываются со спаечным белком SARS-CoV-2, блокируя способность вируса инфицировать клетки.

По информации специалистов, эти антитела снижают риск госпитализации и сокращают продолжительность симптомов у пациентов с высоким риском тяжелого заболевания.

Согласно исследованию, использование этих антител в первую очередь должно применяться к тяжелобольным и критическим пациентам, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, а также к серонегативным пациентам (у которых не выработалась в ответ антитела на COVID-19).

Для других групп пациентов, по мнению экспертов, такое лечение вряд ли будет значительным.

Исследователи отмечают, что для применения такого подхода нужно массово проводить быстрые серологические тесты, позволяющие выявить соответствующих пациентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус
NEWS
Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"
Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"
DAILY
В Кабмин за деньгами. "Нафтогаз" потратил все резервы для закупки газа на зиму
Юрий Дощатовспециальный корреспондент В Кабмин за деньгами. "Нафтогаз" потратил все резервы для закупки газа на зиму