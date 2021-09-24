ВОЗ предлагает лечить коронавирус с помощью антител: кому именно

В ВОЗ заявили о возможности лечения коронавируса антителами. Однако такой метод рекомендуют использовать для тяжелобольных пациентов или для тех, у кого не выработались антитела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опубликованы в журнале BMJ.

В частности, речь идет об использовании двух моноклональных антител - казиривимаба и имдевимаба.

Так, они при совместном использовании связываются со спаечным белком SARS-CoV-2, блокируя способность вируса инфицировать клетки.

По информации специалистов, эти антитела снижают риск госпитализации и сокращают продолжительность симптомов у пациентов с высоким риском тяжелого заболевания.

Согласно исследованию, использование этих антител в первую очередь должно применяться к тяжелобольным и критическим пациентам, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, а также к серонегативным пациентам (у которых не выработалась в ответ антитела на COVID-19).

Для других групп пациентов, по мнению экспертов, такое лечение вряд ли будет значительным.

Исследователи отмечают, что для применения такого подхода нужно массово проводить быстрые серологические тесты, позволяющие выявить соответствующих пациентов.