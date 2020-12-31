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В ВОЗ пояснили, помогают ли витамины при профилактике COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения пока не предоставляла рекомендаций об использовании витаминов D и C и цинка с целью профилактики коронавируса. При этом данные витамины имеют ключевое значение для хорошего функционирования иммунной системы.

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Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает "Радио Свобода".

Чтобы оставаться здоровым в ВОЗ рекомендуют употреблять здоровую пищу, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации по соблюдению дистанции, ношению маски, использовании дезинфектора и пребывании дома при плохом самочувствии.

"Пока нет рекомендаций по употреблению витаминов D и C и цинка здоровым людям с целью профилактики COVID-19 или для лечения коронавируса. ВОЗ координирует усилия по разработке и оценке препаратов для лечения COVID-19", - отметил Хабихт.

Ранее академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщал, что при коронавирусе человеку необходимы витамины D, E и С.

Также РБК-Украина писало, что в ВОЗ считают, что коронавирус превратиться в эпидемическую болезнь.

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