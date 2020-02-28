ВОЗ повысила оценку риска коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент риск распространения коронавируса в мире является очень высоким.

"Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне" - сказал Гебреисус.

При этом глава ВОЗ отметил, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.

"На данный момент мы видим связанные эпидемии COVID19 в нескольких странах, но большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев. Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах", - сказал он.

Ранее в ВОЗ предупредили об усилении вспышки коронавируса в мире. Как отметили представили Всемирной здравоохранительной организации, COVID-19 может распространиться по всему миру.

Отметим, по состоянию на 28 февраля в мире 50 стран официально подтвердили случаи заболевания коронавирусом. При этом COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.