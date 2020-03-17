ВОЗ посоветовала препарат для самолечения от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для лечения при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол. Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, пишет Die Welt.

По его словам, при подозрении на коронавирус не следует принимать популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, так как на сегодня продолжается изучение его негативного влияния на зараженных.

"Мы рекомендуем принимать парацетамол, а не ибупрофен в подозрительных случаях", - сказал Линдмайер.

Он также уточнил, что это касается только приема без медицинской консультации.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодня нет таблетки, которая позволит вылечить коронавирус. А в отношении заболевших используется симптоматическое лечение.

По состоянию на 17 марта количество инфицированных людей коронавирусом превысило 180 тысяч человек. При этом более 7 тысяч человек умерли. Более половины зараженных находится за пределами Китая. Выздоровели после этой инфекции почти 80 тысяч человек.