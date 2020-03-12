ВОЗ положительно оценила готовность Украины к вспышке коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт положительно оценил готовность украинской медицины к вспышке коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам представителя ВОЗ, система здравоохранения в Украине готовится оперативно реагировать на вспышку COVID-19 на уровне с другими европейскими странами.

"Здесь (в Украине - ред.) есть больницы, врачи, медицинский персонал, и если посмотреть, как быстро происходит обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами, то Украина - не самая слабая в разрезе системы здравоохранения", - заявил он.

Хабихт отметил, что в Украине разработана система быстрого оповещения о возможных случаях заражения коронавирусом, а также она быстро адаптируется и вносит изменения для решения проблемы распространения COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры в рамках карантина из-за коронавируса пока не намерено ограничивать передвижение граждан территорией Украины. В украинских метрополитенах будут предприниматься меры по дезинфекции.

Также РБК-Украина писало, что в Бердянском порту находится судно с гражданами, которые имеют признаки заражения коронавирусом.