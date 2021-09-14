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ВОЗ пока не поддерживает паспорта вакцинации для путешествий, но "со временем возможно"

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения высказалась о требовании паспорта вакцинации от коронавируса при путешествиях. Организация пока не поддерживает такую инициативу правительств стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг ВОЗ в Женеве.

Как пояснили в организации, сейчас в мире проблемы с распространением вакцин от коронавируса, поэтому введение паспортов вакцинации для путешествий создает дискриминацию тех, кто еще не имеет возможности вакцинироваться.

"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы", - сказал глава ВООЗ Тедрос Габреисус.

Однако со временем, когда проблема с доступом к вакцинам будет решена, ВОЗ готова будет поддержать введение таких паспортов.

По данным главы ВОЗ Тедроса Габреисуса, по состоянию на сегодня в мире сделано 5,7 млрд прививок от коронавируса. Он отметил, что лишь 2% от этого количества приходится на Африку.

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ВОЗКоронавирусВакцинация