ВОЗ передала Украине дополнительные наборы для выявления коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

Сообщается, что наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 950-ти человек.

"С 2019 года ВОЗ оказывает поддержку Украине по улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Эта поддержка со стороны ВОЗ осуществляется с целью повышения способности Украины подготовиться к появлению возможных случаев новой коронавирусної инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые отвечают эпидемиологическому определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международных референс-лаборатории. На данный момент в европейском регионе работает 6 международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус.

Отметим, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новый коронавирус, вспышка которого зафиксирована в ряде стран мира, имеет потенциал пандемии.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая убеждена, что оснований для того, чтобы продолжать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней, нет.