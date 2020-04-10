ВОЗ: пандемия в Испании, Италии, Германии и Франции замедляется

Пандемия коронавируса замедляется в Испании, Италии, Германии и Франции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает cnbc.

По его словам, распространение коронавируса в этих странах замедляется, однако быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне".

"ВОЗ хочет, чтобы ограничения были сняты. В то же время слишком быстрое снятие ограничений может привести к смертельному восстановлению (пандемии, - ред.)", - отметил Гебреисус.

Он также выразил обеспокоенность высоким уровнем инфицирования медицинских работников. По его словам, в некоторых странах инфицированы до 10% работников системы здравоохранения.

"Это тревожная тенденция. Когда работники здравоохранения находятся в опасности, мы все в опасности", - добавил он.

Гебреисус подчеркнул, что каждая страна прежде чем отменить социальное дистанцирование должно рассмотреть вопросы о том, контролируется ли ситуация с коронавирусом и минимизированы ли риски новых вспышек.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий канцлер Ангела Меркель в ситуации с коронавирусом в Германии увидела "проблеск надежды".

Также сообщалось, что в Испании резко снизилась суточная смертность от COVID-19.