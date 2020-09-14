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ВОЗ ожидает рост смертности от коронавируса в Европе до конца осени

Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения ожидает увеличение количества летальных случаев от коронавируса в Европе. Значительный рост смертности ожидается в октябре-ноябре.

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Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает AFP.

"Будет еще труднее. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - отметил Клюге.

Напомним, вчера ВОЗ сообщила о новом антирекорде по количеству новых случаев коронавируса в мире. За сутки заболели почти 308 тысяч человек. Всего в мире зафиксировано свыше 28,5 млн случаев COVID-19. Умерли от коронавируса уже более 917 тысяч человек.

До этого глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз одобрил выделение 6,2 млрд евро для устранения последствий кризиса COVID-19. Из них более миллиарда евро будут выделены на вакцину от COVID-19.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтвердили почти 2,5 тысячи новых случаев коронавируса. Всего в стране заболели 156 797 человек, умерли - 3211 пациентов.

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